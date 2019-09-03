Барбашёв: Подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв объяснил, почему не захотел возвращаться в КХЛ, несмотря на выгодное предложение.

Спортсмен не стал комментировать слухи о том, что ему предлагали контракт на 120 миллионов рублей в год, но и не оспорил их. «Но я подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России. Потому что обратно в НХЛ могут и не позвать», — заявил Барбашев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул, что не хотел бы портить отношения с «Сент-Луисом», так как с детства мечтал играть в НХЛ.

Напомним, средняя годовая зарплата Барбашёва в «Сент-Луисе» составит 1,475 миллиона долларов.