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  • 15:56,  3 сентября 2019
Хоккей
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Барбашёв: Подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России

Барбашёв: Подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России
Иван Барбашев. Фото: instagram.com/barbs2222

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв объяснил, почему не захотел возвращаться в КХЛ, несмотря на выгодное предложение.

Спортсмен не стал комментировать слухи о том, что ему предлагали контракт на 120 миллионов рублей в год, но и не оспорил их. «Но я подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России. Потому что обратно в НХЛ могут и не позвать», — заявил Барбашев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул, что не хотел бы портить отношения с «Сент-Луисом», так как с детства мечтал играть в НХЛ.

Напомним, средняя годовая зарплата Барбашёва в «Сент-Луисе» составит 1,475 миллиона долларов.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 80 матчах «Сент-Луиса», забросил четырнадцать шайб и записал на свой счет двенадцать результативных передач. В плей-офф кубка Стэнли он трижды поразил ворота соперника и отметился тремя ассистами. В финальной серии форвард получил одноматчевую дисквалификацию за опасную игру против нападающего «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона.

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