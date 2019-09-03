Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.

Игрок был близок к переходу в московский ЦСКА, но его трансфер сорвался. «Руководство „Млады Болеслав“ не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Напомним, до вечера 2 сентября «Млада Болеслав» и ЦСКА вели переговоры, однако они ни к чему не привели.

За переход Комличенко ЦСКА готовился отдать два с половиной миллиона евро. Помимо ЦСКА в покупке Комличенко были заинтересованы московский «Локомотив», бельгийский «Гент» и греческий «ПАОК».