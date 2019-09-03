Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поведение россиянина Даниила Медведева на US Open. Напомним, в одном из матчей его освистали болельщики, в ответ на это спортсмен показал трибунам средний палец.

На пресс-конференции Зверев отметил, что сейчас многие молодые теннисисты поступают не так, как следовало бы. «Сейчас Медведев тоже переходит черту. Но он побеждает. Он в четвертьфинале», — заявил спортсмен.

Зверев выразил надежду на то, что теннисисты нового поколения будут проявлять себя в хорошей игре, а не в скандальном поведении. «Пусть за вас говорят ваши ракетки. Вам не нужно делать что-то другое, чтобы отвлечь соперника», — сказал Зверев.

В четвертьфинале Медведеву предстоит встретиться со швейцарцем Стэном Вавринкой.