Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мыслями по поводу новой короткой программы Елизаветы Туктамышевой, которую поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

Гончаренко подчеркнула, что Туктамышева является опытной спортсменкой, которая умеет себя правильно преподнести. «У нее своеобразная индивидуальная хореография, она человек со званием, которое не отнять», — приводит слова тренера РИА Новости.

Специалист отметила, что многие движения, которые поставила Ше-Линн Бурн,Туктамышева уже пропустила через себя, поэтому рука хореографа уже почти не читается. «Лиза сделала не как надо, а как она привыкла», — заявила Гончаренко.

Тренер объяснила, что мало просто поставить программу, нужно затем над ней работать. Иногда бывает, что поначалу новая постановка нравится фигуристу, а потом с ней возникают проблемы.