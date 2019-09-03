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  • 15:56,  3 сентября 2019
Криминал
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Пак отказался присутствовать на заседании по УДО Кокорина и Мамаева

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Директор департамента Минпромторга Денис Пак. Фото: acgi-expo.ru

Глава департамента Минпромторга Денис Пак не будет присутствовать на выездном заседании Алексеевского районного суда Белгородской области, на котором будет рассмотрено ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Заседание будет проходить 6 сентября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Пака Наталью Шатихину, чиновник не видит смысла в своем присутствии.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от ФСИН России, что может помочь в условно-досрочном освобождении

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были осуждены за нападение на Дениса Пака, Сергей Гайсина и Виталия Соловчука в октябре 2018 года.

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