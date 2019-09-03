В Петербурге стартует ежегодный товарищеский международный турнир среди волейбольных команд памяти Вячеслава Платонова.

В турнире, матчи которого будут проходить в Академии Вячеслава Платонова, примут участие восемь команд. Семь из них — российские: «Зенит» Санкт-Петербург, «Зенит-Казань», «Динамо-ЛО», нижневартовская «Югра-Самотлор», уфимский «Урал», белгородское «Белогорье» и сургутская «Газпром-Югра». Единственным зарубежным клубом, который примет участие в мемориале, станет финский «Иску-Воллей».

Турнир пройдет с 4 сентября по 8 число. Первый матч петербургский «Зенит» проведет в среду против финской команды в 18:00 по московскому времени.

В прошлом году победу в турнире одержала команда из Петербурга, в финале обыгравшая московское «Динамо» со счетом 3:2.