В Китае состоится третий матч группового этапа чемпионата мира по баскетболу между национальными командами России и Аргентины.

Встреча, которая пройдет в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр», начнется в 15:30 по московскому времени.

Отметим, обе сборные уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата мира одержав по две победы на групповом этапе — над Нигерией и Южной Кореей.

В первом туре группового этапа российские баскетболисты сумели обыграть сборную Нигерии со счетом 82:77. Во втором туре российская команда одержала вторую победу, переиграв сборную Южной Кореи. Матч завершился со счетом 73:87.

Сборная Аргентины по баскетболу сначала одолела корейцев со счетом 95:69, а затем обыграла Нигерию со счётом 94:81