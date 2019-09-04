Сборная России на матче с Камеруном. Фото: https://www.instagram.com/volley_rus

Сборная России на матче с Камеруном. Фото: https://www.instagram.com/volley_rus

В Польше состоится четвертьфинальный матч женского чемпионата Европы по волейболу между национальными командами России и Италии.

Встреча, которая пройдет в городе Лодзь на стадионе «Атлас Арена», начнется в 19:00 по московскому времени.

В 1/8 финала турнира команда Вадима Панкова в четырех сетах одержала победу над сборной Бельгии, итальянки обыграли сборную Словакии в трех партиях.

Сборная России заняла второе место в групповом этапе чемпионата Европы, одержав четыре победы и потерпев одно поражение от команды Германии. Команда Италии стала первой в своей группе, потерпев столько же поражений и одержав столько же побед. Сборная Италии уступила только Польше.

В параллельных четвертьфиналах Сербия сыграет с Болгарией, Турция — с Нидерландами, а Польша — с Германией.