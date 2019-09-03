Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива».

По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.

«Но все это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди еще 22 матча, надо работать дальше», — сказал Чернов, слова которого приводит RT.

Напомним, в добавленное к основному время Чернов два раза выбивал мяч с линии ворот. Игра между «Локомотивом» и «Ростовом» проходила в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе дончан дубль оформил Эльдор Шомуродов, у железнодорожников отличился Антон Миранчук.