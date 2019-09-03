Российский теннисист Даниил Медведев начал матч против швейцарца Стэна Вавринки в рамках четвертьфинала US Open.

В первом раунде Медведев обыграл Праджнеша Гуннесварана, затем оказался сильнее Уго Дельена. В третьем круге турнира россиянин взял верх над Фелисьяно Лопесом, а в четвертом — над Домиником Кёпфером.

Стэн Вавринка на пути к четвертьфиналу обыграл Янника Синнера, Жереми Шарди и Паоло Лоренци. В четвертом круге он играл против серба Новака Джоковича, однако первая ракетка мира вынужден был сняться с турнира из-за повреждения в третьем сете.

Победитель этой пары сыграет в 1/2 финала US Open против лучшего теннисиста из пары Роджер Федерер — Григор Димитров.

Даниил Медведев является последним представителем российского тенниса на Открытом чемпионате США по теннису.