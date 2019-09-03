Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв трансфера Николая Комличенко из «Млады Болеслав».

По словам Бабаева, стороны не договорились, армейцам не пошел навстречу чешский клуб. Гендиректор отметил, что это не претензия, а их право. Бабаев добавил, что Комличенко хотел перейти, ЦСКА был достаточно близок, но не договорился с клубом.

«Мы пытались найти компромисс, но там заняли достаточно жесткую позицию. Тот формат, который мы предлагали, не был принят», — сказал Бабаев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко не смог перейти в московский ЦСКА. Сегодня пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу Николая Комличенко.