Международная федерация футбола FIFA огласила список национальных федераций, претендующих на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Среди восьми кандидатов на участие в конкурса нет представителей России.

За проведение женского чемпионата мира в 2023 году поборются федерации восьми стран: Австралии, Новой Зеландии, Аргентины, Колумбии, Японии, Южной Кореи, а также ЮАР.

До декабря представители федераций должны представить документы по своей заявке в FIFA. Определение страны-хозяйки ЧМ-2023 состоится уже в 2020 году.

В 2019 году страной хозяйкой женского чемпионата мира по футболу FIFA стала Франция. Ранее женское первенство планеты проходило по два раза на территории Китая и США, а также в Канаде, Германии и Швеции.