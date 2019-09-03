Тяжелый форвард сборной России и ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от матча национальной команды против Аргентины.

По словам Воронцевича, у аргентинцев сбалансированный состав с ветераном Луисом Сколой, который потрясающе себя проявляет. Воронцевич отметил, что в возрасте 39 лет Скола играет по 27 минут и набирает по 20 очков. Россиянин считает, что игра против него будет ключевым моментом, так как он медленный, и игрокам сборной России нужно будет через него комбинации играть.

«Скола – это, конечно, невероятный пример, на который всем стоит равняться. Все почести ему и большое уважение, дай бог каждому доиграть до такого возраста. Но жалеть его не нужно, на площадке нам надо «убивать» всех потихонечку. С хорошей стороны «убивать» — биться, бороться», — сказал Воронцевич, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в Китае состоится третий матч группового этапа чемпионата мира по баскетболу между национальными командами России и Аргентины. Встреча, которая пройдет в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр», начнется в 15:30 по московскому времени.

Отметим, обе сборные уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата мира одержав по две победы на групповом этапе — над Нигерией и Южной Кореей.