Ригони: Хочу остаться в «Сампдории» и дальше

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды в «Сампдории», поделился впечатлениями от перехода в новый клуб.

По словам Ригони, он очень рад оказаться в этой команде и рад вернуться в чемпионат Италии. Аргентинец отметил, он с нетерпением ждет возможности начать работать с командой и надеется, что сможет помочь новому клубу достичь поставленных целей.

«Знаю, что тренер настойчиво хотел видеть меня в коллективе. И я надеюсь отплатить за проявленное доверие. Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в «Сампдории» дальше», — сказал Ригони, слова которого приводит официальный сайт «Сампдории».

Напомним, 2 сентября петербургский «Зенит» официально объявил о трансфере Эмилиано Ригони в итальянскую «Сампдорию». Информация о переходе появилась на официальном сайте клуба.