Руководитель департамента судейства Российского Футбольного Союза Александр Егоров оценил качество судейства на старте сезона в Российской Премьер-лиге.

Егоров в интервью порталу Чемпионат.com рассказал, что на встрече с клубами РПЛ было разобрано качество судейства, поскольку к арбитрам накопились объективные ошибки. «Старт чемпионата не удался. Были резонансные ошибки. Последние два тура были на нормальном уровне. Это уровень, на котором мы стремимся работать», — заявил Егоров, отметив, что на собрании также была обсуждена концепция привлечения молодых судей в РПЛ.

«Для нас самое главное сейчас – работа, работа и работа. Пока у нас пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды», — заключил глава департамента судейства РФС.

Напомним, ярким примером плохого судейства на старте сезона РПЛ стал матч «Зенит» — «Ахмат», на котором работала бригада Алексея Матюнина.