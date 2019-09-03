Российский защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о том, как на его возвращение в клуб повлияли звонки Сергея Семака и Александра Медведева.

В интервью порталу Sports.ru Круговой сказал, что ему лично звонили наставник ЦСКА Виктор Гончаренко и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Говорили они с Гончаренко почти одинаково: оба хотят, чтобы я перешел к ним, оба видят во мне качества. Тем более у меня для России дефицитная позиция», — отметил Круговой.

Про звонок гендиректора «Зенита» Александра Медведева Круговой рассказывать не захотел, поскольку эта беседа была очень важной. «Было важно, что он мне позвонил, что Семак и тренерский штаб заинтересованы. Поэтому и выбрал то предложение», — отметил защитник, добавив, что записал себе номер гендиректора клуба.

Напомним, переход Данила Кругового из «Уфы» в «Зенит» состоялся этим летом, после чего игрок отправился в «Уфу» в аренду.