УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Евро-2020 между Россией и Шотландией

Официальный сайт УЕФА огласил имена судей на матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России.
Главным арбитром встречи назначен Тасос Сидиропулос, его ассистентами станут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос. Все арбитры представляют Грецию.
Отметим, встреча между сборными Шотландии и России состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». 9 сентября российская команда проведет игру против Казахстана в Калининграде.
После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе, отставая от Бельгии на три очка.
Напомним, отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
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