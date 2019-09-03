УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Евро-2020 между Россией и Шотландией

Официальный сайт УЕФА огласил имена судей на матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России.

Главным арбитром встречи назначен Тасос Сидиропулос, его ассистентами станут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери назначен Яннис Пападопулос. Все арбитры представляют Грецию.

Отметим, встреча между сборными Шотландии и России состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». 9 сентября российская команда проведет игру против Казахстана в Калининграде.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе, отставая от Бельгии на три очка.