Российский волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов оказал помощь 11-летней волейболистке сборной Костромы с экипировкой.

Спиридонов опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик о талантливой девушке, которая не может позволить купить себе кроссовки и попросил контакты ее или ее тренера.

«Спасибо всем, кто помог с информацией , в ближайшее время она будет одета и обута. Давайте мы все не будем проходить мимо чужих проблем. Всем добра!» — написал волейболист позже.

Отметим, Спиридонов очень конфликтен в Twitter, где ссорился с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Позже в интервью «Реальному времени» Спиридонов выразил мнение, что поначалу Туктамышева перегибала с троллингом в соцсетях, а он не хамил ей в ответ, но предложил нажать на тормоз. Тем не менее, он одобрил поведение фигуристки, сказав, что она идёт правильной дорогой и правильно себя пиарит.