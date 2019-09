View this post on Instagram

Друзья !!! В предыдущем посте я просил найти инфо про эту девочку , которая не может позволить себе новые кроссовки 😢 спасибо всем , кто помог с информацией , в ближайшее время она будет одета и обута от компаний Puma и Mizuno🙏🏻 давайте мы все не будем проходить мимо чужих проблем 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Всем добра !