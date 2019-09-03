Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферные сделки между «Зенитом» и «Сочи».

По словам Сафонова, «Сочи» взял в аренду и купил восемь человек, поэтому эту команду смело можно назвать «Зенит-3». Сафонов считает, что это беспрецедентно, чтобы в одно трансферное окно из одной команды в другую перешло сразу восемь человек, включая Нобоа, который находится на серьезном уровне.

«Команда не должна вылететь. Иначе это будет смешно. В матче с «Рубином» сочинцы показали, что умеют играть, когда победили соперника со счетом 3:0», — сказал Сафонов, слова которого приводит Eurofootball.

Напомним, этим летом из Петербурга в Сочи проследовали Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.