Бразильский нападающий Неймар собирается взыскать со своего бывшего клуба, испанской «Барселоны, 26 миллионов евро, которые ему не выплатили в качестве бонусов. Об этом сообщает издание AS.

В 2017 году Неймар продлил контракт с «Барселоной» и должен был получить бонусы за лояльность клубу, однако сразу после этого перешел в «Пари Сен-Жермен». «Барселона» выплатила лишь 14 миллионов из обещанных сорока, остальную сумму клуб удержал — ее и хочет вернуть Неймар.

«Барселона» подала ответный иск и требует с игрока 75 миллионов евро за нарушение условий договора.

Заседание Общественного суда Барселоны по данному делу состоится 27 сентября. На процесс в качестве свидетеля приглашен президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который ранее отказывался от дачи показаний.

Данное заседание уже несколько раз откладывалось: изначально дело должны были рассмотреть еще 31 января, затем был перенос на 21 марта, однако заседание в этот день не состоялось.