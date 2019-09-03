Хабиб принял участие в автограф-сессии перед UFC 242 в Абу-Даби

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00 по московскому времени. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.

Ранее стало известно, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби на турнир UFC 242 с участием сына.