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  • 19:22,  3 сентября 2019
Бокс/MMA
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Хабиб принял участие в автограф-сессии перед UFC 242 в Абу-Даби

Хабиб
Хабиб Нурмагомедов. Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби перед поединком с Дастином Порье.

Нурмагомедов вместе с членами своей команды посетил специальное мероприятие, где расписался на афише турнира.

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00 по московскому времени. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.

Ранее стало известно, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби на турнир UFC 242 с участием сына.

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