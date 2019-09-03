В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от пекинского «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов со счетом 3:4.

В составе башкирского клуба по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев на 25-й минуте, Тему Хартикайнен на 46-й минуте и Никита Сошников на 52-й минуте встречи. У китайской команды отличиться сумели Войтек Вольский, который оформил дубль на 31-й и 38-й минутах, а также Адам Крэкнелл на девятой минуте матча.

Победный буллит забросил канадский нападающий «Кунлуня» Жильбер Брюле.

Отметим, эта встреча стала первой в новом сезоне для обеих команд. «Куньлунь» набрал два очка, «Салават Юлаев» довольствовался одним.

В следующем матче команде Николая Цулыгина предстоит снова встретиться с «Куньлунем». Матч состоится уже 4 сентября и также пройдет в Шэньчжене.