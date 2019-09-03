Хабиб пожаловался на ранний подъем и чай без сахара перед боем с Порье

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелой подготовке к бою против Дастина Порье.

По словам Нурмагомедова, утром он очень сильно потренировался и был очень уставшим.

«Лёг поспать, проснулся, это было 6:15, а я знаю, что мне в 6:45 надо быть в зале. Я так тяжело встал. Не снилось вообще ничего, я просто вырубился, проснулся, как будто я две минуты спал, а смотрю, я два часа спал. И очень тяжело было прийти на тренировку. Диету соблюдаю, чувствую, с каждым днём тяжелее и тяжелее. Чай без сахара уже пью, потому что ближе к весогонке уже надо сахар оставлять», — сказал Хабиб Нурмагомедов, слова которого приводит «Певрый канал».

Боец отметил, что он ментально готовится, что должен будет драться не только 25 минут, а всю ночь, если будет нужно.