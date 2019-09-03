Стал известен состав участников мужского профессионального теннисного турнира «Кубок Кремля» 2019 года в Москве.

В список, опубликованный на официальном сайте турнира, попали три российских теннисиста Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также в соревнованиях примут участие 23-я ракетка мира хорват Марин Чилич, 29-ый номер рейтинга ATP Душан Лайович из Сербии, 32-й номер Кристиан Гарин из Чили.

Список участников женского турнира «Кубок Кремля» станет известен 9 сентября.

К заявленным теннисистам могут добавиться еще три участника турнира, которые получат приглашение от организаторов — wild card. Известно, что на одну из трех путевок претендует чешский теннисист Томаш Бердых.

«Кубок Кремля» пройдет в Москве с 12 по 20 октября, соревнования пройдут в ледовом дворце «Крылатское». Этот турнир станет юбилейным — 30-м по счету.