Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил назначение на один из матчей отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. Карасев рассудит матч между сборными Словении и Польши в отборочной группе G. Игра состоится в пятницу, 6 сентября, в Любляне на стадионе «Арена Стожице».

Помощниками Сергея Карасева на линии станут российские арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром встречи назначен Виталий Мешков.

Сборная Польши по футболу является лидером отборочной группы G, за четыре тура поляки набрали 12 очков. Сборная Словении располагается на четвертом месте, имея всего пять очков. В финальную часть Евро-2020 пройдут по две лучших сборных из каждой группы. Также в группе G выступают сборные Израиля, Австрии, Северной Македонии и Латвии.