Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова предположила, что можно сделать для популяризации женского футбола в России.

В интервью журналу Forbes Карпова отметила, что в Испании женский футбол популярен, поскольку в этой стране борются за права женщин, а также существует активная поддержка этого вида спорта в СМИ. «В России даже мне сложно найти в интернете счет, как сыграли женские команды. Чтобы что-то изменилось, у нас это должно работать, как в Америке или Европе», — сказала футболистка.

По мнению Карповой, СМИ должны освещать и поддерживать женский футбол наравне с мужским. «Людям всегда было интересно наблюдать за спортсменами, и особенно за футболистами. И девушки там такие классные, динамичные, смешные, что они точно станут популярными очень быстро», — заключила футболистка.