Казахстанский лыжник Алексей Полторанин заявил, что собирается продолжать лыжную карьеру. На подобный вопрос подписчика в своем «Инстаграме» Полторанин ответил: «Да».

Напомним, в феврале 2019 года лыжник из Казахстана был замешан в скандале с запрещенными переливаниями крови клиники доктора Шмидта.

О дисквалификации Алексея Полторанина на данный момент ничего не известно. Четверых попавшихся на кровяном допинге на ЧМ-2019 австрийских лыжников отстранили от спорта официально, например, Доминик Бальдауф и Майк Хауке получили по четыре года дисквалификации от Австрийского антидопингового агентства.

По заявлениям властей Казахстана Полторанин лишь намеревался принять допинг, но сделать этого не смог. Доказан лишь тот факт, что лыжник лишь сдавал кровь в немецкой клинике. Временное отстранение Полторанина началось 1 марта.