Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забавным эпизодом на тренировке своей национальной команды.

В объективы камер попал следующий эпизод: Роналду подошел к партнеру по команде Ренату Санчешу и понюхал его прическу. Видеофрагмент тренировки опубликовал «Твиттер» ESPN.

Cristiano Ronaldo had a good sniff of Renato Sanches’ hair in training today. pic.twitter.com/2djWW82Fak — ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2019

Следующий матч сборная Португалии проведет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. В субботу, 7 сентября, Португалия сразится с Сербией. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени. На следующей неделе португальцы сыграют с Литвой.

Пока команда Фернанду Сантуша занимает в группе четвертое место: португальцы сыграли вничью с представителями Украины и Сербии.