Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забавным эпизодом на тренировке своей национальной команды.

В объективы камер попал следующий эпизод: Роналду подошел к партнеру по команде Ренату Санчешу и понюхал его прическу. Видеофрагмент тренировки опубликовал «Твиттер» ESPN.

Cristiano Ronaldo had a good sniff of Renato Sanches’ hair in training today. pic.twitter.com/2djWW82Fak

— ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2019