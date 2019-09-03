Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер защитника Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит«. Слова агента приводит «Спорт День за Днем».

Селюк отметил, что год назад Караваева не могли продать в московский «Локомотив» за три миллиона евро. «За 8 миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не даст, а в России больше «Зенита» никто не платит. 100 процентов — это деньги на ветер», — заявил агент, добавив, что таких футболистов, как Караваев можно легко найти.

«Вывозится игрок в Европу и уже оттуда покупается за миллионы. А вы посмотрите в ФНЛ и втором дивизионе. Там много молодых талантливых ребят», — отметил Селюк, добавив, что игроки с российскими паспортами также есть в Литве и Латвии.

Напомним, вчера стало известно о переходе Вячеслава Караваева из «Витесса» в «Зенит».