Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему для него очень важна гонка Гран-при Италии.

Слова гонщика приводит пресс-служба команды «Формулы-1». «Я долго жил в Италии. В одиннадцать лет я уже жил там, ходил в школу и выступал за картинговую команду. Всё своё юношество и вплоть до 20 лет я жил в Италии, то практически десять лет, так что Италия — большая часть моей жизни», — отметил Квят, добавив, что у него много друзей в этой стране, а сейчас он выступает за итальянскую команду в «Формуле-1».

Пилот рассказал, что переезд в Италию стал настоящим шагом в его карьере. «Уровень автоспорта в России в те годы был достаточно низок, в Италии же я мог выступать в картинге хоть каждый уик-энд», — сказал Квят, добавив, что на Гран-при Италии он постарается выступить хорошо.

Финальная гонка Гран-при Италии на автодроме «Монца» состоится в воскресенье, 8 сентября.