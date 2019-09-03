Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Селюк предположил, что в Европе даже не знают, кто такие Алексей и Антон Миранчуки. «Для Миранчуков оптимально играть в «Локомотиве». Через них там строится вся игра, Юрий Палыч их любит. Если уходить, то заграницу», — сказал агент.

По мнению агента, в Европе никто не заплатит за братьев Миранчуков, сколько может предложить «Зенит». «На мой взгляд, в России есть только один игрок, который мог быть в обойме «Барселоны». Это Сулейманов из «Краснодара», заключил Селюк.

Напомним, по информации СМИ, за приобретение Алексея и Антона Миранчуков «Зенит» был готов заплатить от 30 до 45 миллионов евро.