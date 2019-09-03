Глава Оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал подробности визита инспекционной делегации УЕФА в Петербург в сентябре 2019 года.

В интервью ТАСС Сорокин отметил, что в Петербург приедет порядка 80 представителей Союза европейских футбольных ассоциаций.

«У нас будет пленарное заседание, потом мы разойдемся по разным функциям, и каждый будет смотреть то, чем непосредственно занимается. К этому прибавляется визит партнеров и спонсоров», — заявил Сорокин, добавив, что большая группа экспертов будет работать на стадионе.

Напомним, Санкт-Петербург стал одним из 12 городов-организаторов Евро-2020. На «Газпром-Арене» в Северной столице пройдут три матча группового этапа турнира, а также один четвертьфинал.