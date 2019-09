Эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года в Катаре была представлена сегодня, 3 сентября, на официальном сайте FIFA.

В качестве эмблемы создатели выбрали Кубок мира, изобразив его в виде белой изогнутой ленты с национальным орнаментов. По заявлению болельщиков, эмблема напоминает собой восьмерку.

В официальном «Твиттере» чемпионата мира по футболу был размещен презентационный ролик.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019