Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Халвар Ханеволд скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает норвежский портал VG.no.

Сообщается, что биатлонист умер в своем доме в Аскере, Норвегия. О том, почему скончался биатлонист, пока неизвестно.

На счету Халвара Ханеволда три олимпийских золота: в Нагано-1998 он выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, а в Солт-Лейк-Сити становился чемпионом ОИ в составе эстафетной команды. Также норвежец был пятикратным чемпионом мира, одна медаль из пяти золотых — личная.

В 2010 году после Олимпийских игр в Ванкувере Ханеволд завершил спортивную карьеру, однако не бросил биатлон. Он работал спортивным экспертом на норвежском телевидении и участвовал в различных шоу-гонках. В 2019 году Ханеволд принял участие в «Гонке легенд биатлона» в Беларуси.