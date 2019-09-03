Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису. В четвертьфинале она смогла обыграть представительницу Великобритании Йоханну Конту.

Встреча прошла на стадионе им. А. Эша и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинской теннисистки. Свитолина не сделала ни одной двойной ошибки, а также четыре раза подала навылет. Также украинка показала 50-процентную реализацию брейк-пойнтов: успешными в матче получились четыре из восьми. На счету Йоханны Конты три эйса, а также одна ошибка на подаче. Она имела за матч три брейк-пойнта, из которых реализовала два.

Напомним, в полуфинале US Open Свитолина сыграет против победительницы пары Серена Уильямс — Ван Цзян. Этот матч пройдет завтра, 4 сентября, начало ориентировочно в 2:00 по московскому времени.