Омский «Авангард» одержал победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв финский «Йокерит» на их площадке. Игра прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:1.

На третьей минуте счет был открыт: отличился форвард «Авангарда» Алексей Потапов. Следующей шайбы пришлось ждать до третьего периода. На 46-й минуте огорчил хозяев Коди Фрэнсон. За четыре минуты до конца «Йокерит» предпринял попытку отыграться, но забросил лишь одну шайбу. Её автором стал Микко Лехтонен. На 59-й минуте Павел Дедунов установил окончательный счет в матче.

Эта победа стала для «Авангарда» второй на старте турнира. В первом туре омичи встречались с московским ЦСКА, с которым в минувшем сезоне играли в финальной серии Кубка Гагарина. «Авангард» смог завоевать Кубок Открытия, обыграв ЦСКА со счетом 3:1 на их поле.