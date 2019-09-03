Тренировка "Зенита" перед матчем со "Спартаком". Фото: fc-zenit.ru

Тренировка "Зенита" перед матчем со "Спартаком". Фото: fc-zenit.ru

Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов. Информация о составе команды появилась на официальном сайте клуба.

В групповом этапе Лиги чемпионов за «Зенит» смогут сыграть вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин. В списке защитников значится семь фамилий: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.

Также в списке указаны десять полузащитников, это Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков.

Нападающими числятся Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

Также был сформирован список «B», в который вошли Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

Напомним, на групповом этапе «Зенит» сыграет против «Лиона», «Бенфики» и «РБ Лейпцига».