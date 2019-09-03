Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал, насколько тяжелым было решение о переезде в Россию.

В интервью порталу iDnes.cz Крал рассказал, что сделал непростой выбор. «Я сомневался, потому что это очень большие перемены в жизни и карьере. И нужно очень взвешено подойти к подобному шагу», — сказал футболист, отметив, что все вокруг говорили ему, что это правильный выбор. Команда также поддержала Крала в его решении перейти в «Спартак».

«Многие игроки уезжали в другой чемпионат, чтобы потом сделать еще один шаг вперед: Патрик Шик, Марек Сухи, Петр Чех. «Спартак» — это новый уровень для меня. Надеюсь, это поможет мне двигаться дальше», — отметил чех.

Напомним, Алекс Крал был приобретен «Спартаком» из «Славии» за 12 миллионов евро.