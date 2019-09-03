Бразильский полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился своим мнением о расизме, с которым приходится сталкиваться в России иностранным спортсменам. Слова футболиста цитирует бразильский портал Globo Esporte.

Сантос отметил, что готов справиться с этим. «Некоторые ситуации были и в Бразилии. Если ты понимаешь, о чем идет речь, то расстраиваешься. В России я не буду многого понимать», — заявил полузащитник, добавив, что он сможет просто не замечать проявления расизма.

«Постараюсь закрыть уши и показать свой футбол. Я достаточно взрослый, чтобы справиться с этим», — заключил бразилец.

Напомним, Лукас Сантос на правах аренды перешел в ЦСКА из клуба «Васко да Гама». По окончании сезона московский клуб может выкупить игрока.