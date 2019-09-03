Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над «Ак Барсом» во втором матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче открыли гости: в первом периоде отличился нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев. Затем армейцы смогли отыграться благодаря стараниям Иржи Секача. Спустя сорок секунд после гола ЦСКА вновь отличился «Ак Барс»: Ткачев оформил дубль. В третьем периоде удача улыбнулась москвичам: сначала шайбу забросил Линден Вей, а затем Секач сделал дубль, принеся победу ЦСКА за минуту до конца матча.

В первом матче сезона в КХЛ ЦСКА потерпел поражение от омского «Авангарда». Команды встречались в рамках Кубка Открытия, поскольку в минувшем сезоне именно эти клубы боролись в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Тогда победу одержал московский ЦСКА.