Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о готовящейся реформе судейства в российском футболе.

В интервью ТАСС Дюков заявил, что РФС готовит реформу, которая будет осуществляться в долгосрочной перспективе. «Будет целый комплекс мероприятий, направленный на разные области, их я прокомментирую на исполкоме», — заявил президент РФС.

По словам Дюкова, сегодняшней задачей союза является исключение большинства ошибок и поднятие общего уровня судейства.

Напомним, за первые восемь туров чемпионата России по футболу сезона-2019/20 несколько футбольных клубов РПЛ имели претензии к качеству судейства, а также жаловались на результативные ошибки арбитров. Ярким примером может служить работа бригады арбитра Алексея Матюнина на матче «Зенит» — «Ахмат»: судьи не засчитали два чистых гола петербуржцев, а также ошибочно удалили игрока «Ахмата», что повлияло на результат встречи.