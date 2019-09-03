Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин сегодня, 3 сентября, стал отцом во второй раз.

О радостном событии в семье футболиста сообщила его супруга Рамина в своем «Инстаграме». Она выложила фотографию новорожденной малышки и поздравила дочку с днем рождения. Роды Рамины Зобниной прошли в клиническом госпитале «Лапино» в Москве.

Пока неизвестно, как Рамина и Роман Зобнины назовут свою дочь. Это второй ребенок в семье пары: в 2016 году Рамина родила Роману сына Роберта.

Сейчас Роман Зобнин находится в расположении сборной России, его вызвали на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.