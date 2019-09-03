Для тех, кто пропустил события спортивного мира в этот вторник, 3 сентября, и не перевернул календарь — традиционная подборка главных новостей за день:

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв Вавринку

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку. Встреча прошла на стадионе им. А. Эша в Нью-Йорке и заняла четыре сета. Счет по партиям 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина. Первый сет Медведев выиграл на тай-брейке со счетом 8:6. На счету Медведева 11 эйсов и 11 двойных ошибок. Теперь Даниил Медведев сыграет в 1/2 финала US Open против лучшего теннисиста из пары Роджер Федерер — Григор Димитров.

Официально представлена эмблема ЧМ-2022 в Катаре

Эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года в Катаре была представлена сегодня, 3 сентября, на официальном сайте FIFA. В качестве эмблемы создатели выбрали Кубок мира, изобразив его в виде белой изогнутой ленты с национальным орнаментов. Сама эмблема по форме напоминает восьмерку.

Умер олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии

Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Халвар Ханеволд скончался в возрасте 49 лет. Сообщается, что биатлонист умер в своем доме в Аскере, Норвегия, утром 3 сентября. О том, почему скончался биатлонист, пока неизвестно. На счету Халвара Ханеволда три олимпийских золота: в Нагано-1998 он выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, а в Солт-Лейк-Сити становился чемпионом ОИ в составе эстафетной команды.

Канышева снялась с третьего этапа юниорского Гран-при, ее заменит Хромых

Российская фигуристка Алена Канышева снялась с третьего этапа юниорского Гран-при. В старт-листе на официальном сайте Международного союза конькобежцев Канышеву заменила другая ученица Этери Тутберидзе – Майя Хромых. По неподтвержденной информации Канышева получила травму. Третий этап Гран-при среди юниоров начнется 5 сентября в Риге.

Свитолина стала первой полуфиналисткой US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису. В четвертьфинале она смогла обыграть представительницу Великобритании Йоханну Конту. Матч занял два сета и завершился со счетом 6:4, 6:4, украинка ни разу не ошиблась на подаче и сделала четыре эйса. Следующая соперница Свитолиной определится

«Зенит» отдал «Уфе» в аренду Терентьева и продлил с ним контракт

Российский защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев стал футболистом башкирской «Уфы». «Зенит» продлил с Терентьевым контракт до конца сезона-2020/21 и отдал игрока в аренду уфимцам на весь текущий сезон. Финансовая сторона сделки в СМИ не разглашалась.

Дзагоев тайно пожертвовал 1 млн рублей девочке, пострадавшей в Беслане

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пожертвовал один миллион рублей Фатиме Дзгоевой, которая стала жертвой теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки в фильме Юрия Дудя про трагедию. Футболист совершил пожертвование в 2016 году, родственников попросили не разглашать имя, но женщина все же рассказала об этом в открытую. Эти деньги пошли на реабилитацию Дзгоевой в Германии.

Клэбо упал и получил серьезную травму во время подготовки к сезону

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил повреждение во время предсезонной подготовки. Сборная Норвегии проводит высотный сбор во французском Фонт-Ромеу. Когда вся команда выполняла беговые упражнения, Клэбо проводил велосипедную тренировку. Спортсмен объяснил, что у него поврежден палец ноги. Лыжник сообщил, что старается сохранять спокойствие и продолжает тренировки на велосипеде.