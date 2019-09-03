Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал свое мнение по поводу трансфера Алексея Сутормина в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

В интервью порталу Чемпионат.com Дюков заявил, что при проведении этого трансфера не был нарушен регламент РФС, поэтому переход и был зарегистрирован. «Если говорить о самой сути сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы», — отметил глава союза.

По мнению Дюкова, РФС отреагирует внесением изменений в регламент для того, чтобы в будущем академии получали вознаграждение за подготовку квалифицированного футболиста. «Механизм солидарности должен работать. Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент», — заключил президент РФС.

Напомним, в летнее трансферное окно Алексей Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а спустя десять дней стал игроком петербургского «Зенита». Позже вскрылась информация, что за трансфер было заплачено 50 тысяч рублей.