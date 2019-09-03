Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку. Встреча прошла на стадионе им. А. Эша в Нью-Йорке и заняла четыре сета.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису Медведев и Вавринка сыграли четыре сета. Счет по партиям 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина. Первый сет Медведев выиграл на тай-брейке со счетом 8:6. На счету Медведева 11 эйсов и 11 двойных ошибок. Вавринка подал навылет десять раз, а также всего пять раз ошибся на подаче. Также россиянин был более удачливым на брейк-пойнтах: Медведеву удалось успешно реализовать четыре, когда Вавринка остановился на двух.

Теперь Даниил Медведев сыграет в 1/2 финала US Open против лучшего теннисиста из пары Роджер Федерер — Григор Димитров. До полуфинала турнира Большого шлема Даниил Медведев дошел впервые в карьере.