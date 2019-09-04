Американская теннисистка Серена Уильямс в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Счет по сетам — 6:0, 6:1. Матч продлился всего 44 минуты. За это время Уильямс совершила одну подачу навылет, сделала одну ошибку на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Ее соперница не сделала ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейка.

Напомним, в 1/8 финала Уильямс обыграла хорватку Петру Мартич, а Ван Цян победила австралийку и вторую ракетку мира Эшли Барти.

В полуфинале US Open Серена Уильямс встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной, которая в предыдущем раунде одержала победу над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4).