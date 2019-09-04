Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в полуфинал US Open.

По словам Медведева, он выиграл довольно некрасиво, потому что другого выхода не было. Россиянин отметил, что у него до сих пор очень болит нога, и в некоторых геймах он не бегал, чтобы дать ноге отдохнуть — то бил со всей силы, то начинал укорачивать в середину.

Медведев подчеркнул, что он бы предпочел победить нормально, за счет нормального тенниса, но получилось вот так.

Теннисист добавил, что он удивлен своими результатами этим летом, но для этого он и работал всю жизнь, а особенно последние годы.

«Я думал: «У меня уже был финал. Возможно, этот турнир не очень важный, я устал». Но я вышел в финал «Мастерс», и это был лучший результат в моей жизни. В Цинциннати то же самое. Я опять думал: «Только что был лучший результат в жизни. Может быть, стоит чуть расслабиться». Но потом я выиграл титул», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный сайт US Open.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку. Встреча прошла на стадионе им. А. Эша в Нью-Йорке и заняла четыре сета.