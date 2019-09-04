Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, почему у него не получилось в полной мере заиграть в «Челси».

По словам Жиркова, если бы он был в Англии один, ему было бы легче, а так как он был там с семьей, были сложности в бытовом плане. Игрок считает, что это его немного раздражало.

«Приходил домой, там были бытовые проблемы: заплатить за въезд в центр города, и, так как я хорошо не говорил на английском, для меня это была сложность. И вот такие мелочи раздражали, и всё переносилось, может быть, и на поле, и в голове откладывалось. Скорее всего, из-за таких проблем пришлось вернуться», — сказал Жирков в программе «Футбол России».

Напомним, в лондонском клубе Жирков выступал с 2009 по 2011 годы. В данный момент футболист выступает за петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и суперкубка страны.