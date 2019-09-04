Полузащитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий в данный момент в составе «Уфы», вспомнил, как ему довелось тренироваться вместе с Халком.

По словам Кругового, Халк на самом деле очень сильный.

«Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: «Что за машина? Ё-моё». Ноги его и удары — это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И задница тоже раза в три больше», — заявил Круговой, слова которого приводит Sports.ru.

Футболист отметил, что над Халком никто не подшучивал, ведь бразилец приносил результат. Круговой добавил, что лично с Халком не общался, а из взрослых общался с Шатовым и с Анюковым. С Александром Круговой выступал в «Зените»-2. По мнению Данила, Анюков — «очень сильный, топовый».

«Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться», — считает молодой игрок.

Напомним, в летнее трансферное окно защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».

Остаток нынешнего сезона Круговой проведет в «Уфе»: петербуржцы отдадут игрока в аренду с правом досрочного возвращения.