Фергюсон: Надеюсь, Порье повалит Хабиба на спину и задаст ему хорошую трепку

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

По словам Фергюсона, он надеется, что Порье повалит Хабиба на спину и задаст ему хорошую трепку, чтобы они устроили американскую битву. Королевскую битву, как отметил Фергюсон.

«Как я уже говорил, если будут шаги навстречу относительно меня и Хабиба, я готов драться с ним в декабре. Порье? Он – американец, он из американской топ-команды, из зала, где я в свое время хотел быть, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы», – сказал Фергюсон на шоу Ариэля Хельвани.