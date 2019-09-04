Фергюсон: Надеюсь, Порье повалит Хабиба на спину и задаст ему хорошую трепку

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
По словам Фергюсона, он надеется, что Порье повалит Хабиба на спину и задаст ему хорошую трепку, чтобы они устроили американскую битву. Королевскую битву, как отметил Фергюсон.
«Как я уже говорил, если будут шаги навстречу относительно меня и Хабиба, я готов драться с ним в декабре. Порье? Он – американец, он из американской топ-команды, из зала, где я в свое время хотел быть, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы», – сказал Фергюсон на шоу Ариэля Хельвани.
Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.
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